Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 6. gününü doldurdu. Ukrayna’nın direniş kapasitesi ve Rus ordusunun durumuna ilişkin değerlendirmeler kesin olmasa da bazı veriler ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Taha Dağlı, son gelişmeleri ve mevcut güç dengelerini yorumladı

Dağlı'nın “Rusya köşeye mi sıkıştı yoksa başka bir planı mı var?” başlıklı yazısı:

Rusya, 6 gündür saldırıyor, somut bir kazanım elde edemedi. Ukrayna direnişte. Sahadaki manzara “Putin köşeye sıkıştı” diye yorumlanıyor. Peki gerçekten öyle mi?

Bu savaş tam 1 yıldır konuşuluyordu. ABD Putin'i köşeye sıkıştırmak için bir tuzağa çekmeye çalıştı. Ama Putin dünkü çocuk değil.

Ekonomik yaptırımlar gerçekten ağır. Rusya “biz alışığız” havasında olsa da fatura çok acı gelecek. Rusya köşeye mi sıkıştı, yoksa başka bir planı mı var?

“Günlük 20 milyar dolar maliyet”

Evet Ukrayna direniyor. Putin müzakere masasını kabul etti. Nükleer silah kartını da gösterdi. Sahadaki duruma bu iki hamle eklenince, Rusya savaşta başarısız olarak görülüyor.

Savaşın maliyeti ağır. Rusların günlük askeri harcamasının 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 3-4 günde Kiev'de yönetimi değiştirecek ölçüde bir operasyonla işi bitirmeyi planladıkları ancak işlerin rast gitmediği tezi var.

Bu tezi savunanlar, Putin'in kaybedeceğini öngörüyor. Bir de karşı tez var. O da “olup biten her şey Putin'in kontrolünde” diyor. Rusya sınıra 150 bin asker dizmişti. Önce tecrübesiz askerlerin Ukrayna'ya sokulduğu, 10 koldan saldırıyla hedef şaşırtıldığı, Ukrayna'nın bu direnişinin hesap edildiği, elit birliklerin henüz devreye girmediği asıl büyük saldırının daha başlamadığı yazılıp, çiziliyor.

“Putin'in iki hedefi”

Sahada savaş masada satranç oynanıyor. Yarın ne olacak kimse kestiremiyor. Ama az çok net olan şeyler de var. Mesela Putin, Donbass'a yönelik limitli bir operasyonla yetinmedi. Ukrayna'nın tamamına saldırdı.

Burada iki hedefinin olduğu açık. Biri Kiev'i ele geçirip, yönetimi değiştirmek. Diğeri Odessa'yı ele geçirip, Karadeniz kıyılarını tamamen kendine bağlamak.

Putin, Kiev'i ele geçirse de savaş bitmeyebilir. Direniş ilçe ilçe, sokak sokak, ev ev sürebilir. O zaman Rusya, Afganistan benzeri bir bataklığa girebilir. Net bir başka şey, Belarus da savaşa dahil edildi.

“Belarus savaşın tarafı olarak görülüyor”

Belarus'a nükleer silah yerleştirilmesinin önü açıldı. Belarus'tan Ukrayna'ya füze saldırıları yapıldı. Bu iki gelişme üzerine ABD Minsk'teki büyükelçiliğini kapattı.

ABD'nin bu tedbirinin izahına gelince. Demek ki Belarus savaşan bir taraf olarak görülüyor, artık. Bununla birlikte Belarus'ta Lukaşenko ve Putin'e yönelik muhalif damar her an hortlayabilir ve Belarus'ta ayaklanma çıkabilir.

Net olan bir durum da, Batı bloğunun kendini toparlaması. Almanya resmen geri döndü. Rusya'ya karşı tepkisi, silahlanma konusundaki ısrarı çok dikkat çekici. AB'nin genel olarak Ukrayna'ya verdiği silah desteği ekstra bir durum. Trump döneminde hizaya gelmeyen Avrupa Birliği, Biden döneminde çıkan bir savaşla safları sıklaştırmış oldu.

Haber7 .