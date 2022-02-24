'Rusya, korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek'
İrlanda Başbakanı Martin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, 'Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız.' ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, 'Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli' çağrısında bulundu
2022-02-24 11:30:26
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline tepkiler büyüyor.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Twitter hesabından "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve rejimini sorumlu tutmak için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağız. Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız." paylaşımını yaptı.
Macron: "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli"
Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya "savaş" açma kararını kınadığını bildirdi.
"Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Ukraynalıların yanında yer aldığını vurguladı.
Macron, bu savaşın sona ermesi için Fransa'nın ortaklarıyla hareket ettiğini aktardı.
Bu arada Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Savunma Konseyi'ni topladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
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