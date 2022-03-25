'Rusya 'Kıyamet Günü Silahı'nı kullanırsa Ukrayna dakikalar içinde sular altında kalabilir'

Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı büyük bir tsunami ile yok etme potansiyeline sahip yıkıcı bir 'kıyamet makinesi' silahını kullanabileceği konusunda uyarıyor.

Rusya'nın şehirleri dakikalar içinde yok edebilecek bir nükleer süper silaha sahip olduğuna inanılıyor.

Putin'in deniz üslerini yok etmek için tasarlanan "kıyamet günü makinesi" silahı, Ukrayna'yı anında 330 fit (100 metre) yüksekliğindeki bir tsunaminin altında boğma potansiyeline sahip.

Bilim insanları, deniz kıyısına yakın bir yerde, su altında nükleer bir savaş başlığı patlatılarak bu tür bir yıkımın sağlanabileceği konusunda uyarıyorlar.

Putin tarafından 2018'de ortaya çıkarılan Poseidon, nükleer yükleri fırlatma yeteneğine sahip, su altı, insansız bir hayalet insansız hava aracı.

İngilit The Express'in haberine göre; Denizaltı, 330 fit uzunluğunda tsunamiler yaratabileceği söylenen 2 megatonluk nükleer savaş başlıklı torpidolarla donatılmış olarak geliyor.

Saatte 80 mil hızla fark edilmeden suyun içinden fırlatılabilen torpidolar, düşman deniz üslerini bir anda yok etmek için tasarlandı.

Putin, denizaltıların "neredeyse hiç güvenlik açığı olmadığını" ve "büyük bir nükleer düzenleme" taşıdığını iddia etti.

Putin, "Dünyada onlara dayanabilecek hiçbir şey yok." dedi.

Bilim insanları, su altı nükleer torpidolarının büyük tsunamileri tetikleyebileceği konusunda uyardılar.

Fizikçi Rex Richardson, Business Insider'a şunları söyledi: "Bir deniz kıyısına yakın 20 megaton ila 50 megaton aralığında verimli bir nükleer silah, kesinlikle 2011 tsunamisine eşit ve belki de çok daha fazlasına eşit enerji sağlayabilir.

Yükselen deniz tabanı amplifikasyon etkisinden yararlanarak, 100 metre [330 fit] yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları mümkündür."

1940'larda ve 50'lerde sualtı nükleer testlerinin, suyu bir mil yükseklikte havaya fırlattığı bildirildi.

Poseidon nükleer insansız hava aracı, ABD füze savunma sistemlerini atlamak için tasarlandı ve geniş bir bölgeyi radyoaktif serpinti ile kirletebilecek bir savaş başlığına sahip olduğuna inanılıyor.

Uzmanlar, drone'nun gelişmiş miktarda radyoaktif serpinti üretmek için tasarlanmış bir kobalt bombası taşıdığına inanıyor.

Üst düzey bir Rus diplomat, nükleer bir saldırının Rusya'nın NATO tarafından “kışkırtılmasının” “olası bir sonucu” olduğu konusunda uyardığı için NATO yüksek alarmda.

Rusya'nın BM büyükelçi yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Çarşamba günü tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu: “Biz bir nükleer gücüz, neden olmasın?”

Putin'in sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı'nın "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırmak için nükleer silah kullanabileceğini söyledi.

Rusya şu anda 6000'den fazla nükleer savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer stoğuna sahip.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten kısa bir süre sonra nükleer yeteneklerini 27 Şubat'ta “özel alarma” geçirmişti.

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