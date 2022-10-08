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Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki patlamada ölü sayısını açıkladı

Kırım Köprüsü'ne bu sabah yapılan bomba yüklü araçlı saldırı sonrası üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

7 Saat Önce
2022-10-08 14:37:48
Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki patlamada ölü sayısını açıkladı

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen olayda ön verilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ön verilere göre olay sonucunda üç kişi hayatını kaybetti. Bunlar, muhtemelen, patlayan kamyonun yanında seyir halinde olan bir otomobilde bulunan yolculardı. Şu ana kadar ikisi erkek ve biri kadın olmak üzere üç kişinin cesedi sudan çıkarıldı. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor” denildi.

Öte yandan, havaya uçurulan kamyonun sahibinin Krasnodar Bölgesi'nde ikamet ettiği belirlendi. .

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