Rusya Kırım'da havalimanı inşa etmeye hazırlanıyor

Rus işgalci yönetimi Akyar yakınlarında yeni sivil havalimanı inşa etmeyi planlıyor. Havalimanının inşaatı için ihale başlatıldı.

Rus işgali altındaki Kırım'ın Kremlin kontrolündeki sözde yönetimi, Akyar yakınlarındaki Balbek havalimanının güya “sivil bölümünün yeniden inşası ve geliştirilmesi kapsamında” bir ihale başlattı. Açıklanan bilgilere göre, toplamda 21,3 hektar alana sahip altı şantiye alanında çalışma yapılacak. Ana tesisin alanı ise yaklaşık 16 hektar olacak. Bir yıl içinde bitirilmesi gereken projenin toplam maliyeti yaklaşık 1,2 milyar ruble olduğu belirtiliyor.

Bilindiği gibi, işgalciler 2018 yılında Akyar (Sivastopol) şehri yakınında bulunan “Belbek” askeri havalimanında yeni bir pist inşa etmişlerdi. Yeni pistin stratejik uçaklar dahil olmak üzere tüm tip askeri uçakları kabul etme potansiyeline sahip olduğu açıklanmıştı.

KIRIM'A UÇUŞLAR YASAKLANMIŞTI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 27.03.2014 tarihli 68/ 262 numaralı Ukrayna toprak bütünlüğüne ilişkin kararına göre; Kırım'ın hava sahası, yarımadanın Rusya tarafından işgaline bağlı olarak kapatıldı.

2014 Nisan ayının başında Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) Kırım'a uçuşları yasakladığını duyurdu. ICAO, yayınladığı resmi bildirisinde, Akmescit havaalanının havacılık yönetim hakkının Ukrayna'ya ait olduğunu belirtmiş ve Rusya tarafından Ukrayna'ya ait havacılık alanına müdahalenin devam etmesi durumunda Rusya'nın havacılığı ve havayolu şirketleri için çok ciddi sonuçların ortaya çıkacağını açıklamıştı.

Ancak, işgalin başladığı 2014 yılından beri, özellikle Rus hava yolları şirketleri, Kırım'da faaliyet gösteren Akmescit'teki havaalanına uçuşlar gerçekleştirerek, geçici olarak işgal altındaki bölgede Ukrayna'nın hava sahasını ve devlet sınırını ihlal ediyor.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.