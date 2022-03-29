Rusya: Kiev ve Çernihiv’de operasyon duracak

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi, müzakerelerde ilk gün tamamlandı. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Ukrayna heyeti, 'Türkiye de garantör olsun' dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da diyalog için Kiev ve Çernihiv’de operasyonların duracağını bildirdi

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

4 saat süren toplantının ardından Ukrayna heyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail.

Sadece resmi bir onay bekliyoruz. bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bizim temel talebimiz bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerekir. Saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir böyle bir senaryoda. Temel talebimiz bu şekildedir. Ukrayna bu anlaşmayı kabul edecek bir duruma gelecektir o zaman tarafsızlık statüsü kabul edilecektir.

NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki garantiler sağlanırsa, böyle bir senaryoda bizim de herhangi bir askeri ya da siyasi topluluğa katılmamız söz konusu olmayacaktır.

”Güvence verilmeli”

Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir.

Diğer konular biraz çözüme ulaştırılmış oldu. OHAL altında uygulamaya konulması gerekecek, sosyal medyada özellikle dezenformasyon yayıldığına dikkat çekmek istiyorum. Bahsettiğim referandum, OHAL bittiğinde gerçekleşebilir. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri baskının olmaması gerekir, bu konuda tutumuz sabittir. Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya ile istişarelerimiz devam edecek, önümüzdeki iki hafta içinde garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmeye devam etmeye davet ediyoruz. Bu zamana kadar aramızdaki en büyük farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz. Çok taraflı, uluslararası, bir anlaşma o zaman atılabilir.

Demokratik haklar bizim vatandaşlarımıza sağlanmalı, Kırım'ın işgalden kurtarılması çok daha sağlıklı olur. Müzakerelerden geri adım atmayacağız, bu anlaşmaya sadece çatışmalar durursa imza atacağız."

“Operasyonlar duracak”

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev ve Çernihiv'de operasyon duracak" açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı 4 saat sürdü. Müzakerelerde ilk gün tamamlanırken, görüşmelerin yarın devam etmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerlemenin bugün kaydedildiğini söyledi. Çavuşoğlu “Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir" dedi. .