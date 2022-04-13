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Rusya: Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söyledi.

17 Dakika Önce
2022-04-13 21:19:12
Rusya: Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız

Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mariupol'de deniz ticaret limanının tamamen Ukrayna Azov taburundan kurtarıldığını belirten Konaşenkov, bu silahlı grupların ellerinde tuttuğu yabancı rehinelerin ve gemilerin serbest bırakıldığını ifade etti.

Ukrayna tarafının kayıpları açıklandı

Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 36 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 173 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roketatar, 937 obüs ve havan topu ile 2 bin 82 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.

Karar alma merkezlerini vurulacak

Ukrayna askeri birliklerinin Rusya Federasyonu topraklarına yönelik saldırıda ve sabotaj girişiminde bulunduğunu söyleyen Konaşenkov, "Eğer bu tür vakalar devam ederse, Rusya Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar uzak durduğu Kiev'de dahil karar alma merkezlerini vuracak." ifadesini kullandı. AA .

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