DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Biden’dan müzakereler hakkında açıklama
İslam Memiş: Bir gecede 10 dolar yükselecek
Polonya - İsveç maçını canlı izle! Play Off
Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve döviz kuru mesajı
Portekiz - Kuzey Makedonya maçını canlı izle! Play Off
Karadeniz gazının ilk vanası Filyos'ta
Rusya, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor
Sinop'ta bitkiler arası hastalık taşıyan iki böcek türü keşfedildi
Survivor Nagihan Karadere kimdir?
'Peygamberler şehri' Şanlıurfa ramazana hazır
Borsa neden yükseliyor?
Bursa’da gezilecek yerler nerelerdir?
3 milli güreşçi finalde!
Müzakerelerde ne konuşuldu? Ukrayna’dan açıklama
Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Dikkat... Este Favor Saç Ekim Merkezi Anlatıyor

TIMETURK / DÜNYA / Rusya, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor

Rusya, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor

Rus ordusu, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor. ABD’li üst düzey istihbarat yetkilisi, işgalci Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev çevresindeki bölgeleri terk ettiğini duyurdu.

48 Dakika Önce
2022-03-29 20:18:57
Rusya, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor

Rus ordusu, 29 Mart 2022 tarihinde Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv çevresinden çekilme kararı aldı.

ABD istihbaratı, Rus ordusunun, başkent Kiev'in çevresindeki bölgeleri terk ettiğini ve bazı birliklerini askeri teçhizatlarıyla güney ve doğu Ukrayna'daki bölgelerine geri çekmeye başladığını belirtti.

Çekilmenin bugün İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

'BÜYÜK BİR STRATEJİK DEĞİŞİM'

ABD istihbaratı işgalci Rus ordusunun başkent Kiev'in çevresindeki askerlerini çekmesiyle ilgili, “Bu bir büyük stratejik değişim.” ifadesine yer verdi.

Ayrıca ABD istihbaratı, işgalci Rus ordusunun böyle bir geri çekilmesinin ardından Kiev'e havadan saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

KırımHaberAjansı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş