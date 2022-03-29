Rusya, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor

Rus ordusu, Kiev çevresindeki askerlerini geri çekiyor. ABD’li üst düzey istihbarat yetkilisi, işgalci Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev çevresindeki bölgeleri terk ettiğini duyurdu.

Rus ordusu, 29 Mart 2022 tarihinde Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv çevresinden çekilme kararı aldı.

ABD istihbaratı, Rus ordusunun, başkent Kiev'in çevresindeki bölgeleri terk ettiğini ve bazı birliklerini askeri teçhizatlarıyla güney ve doğu Ukrayna'daki bölgelerine geri çekmeye başladığını belirtti.

Çekilmenin bugün İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

'BÜYÜK BİR STRATEJİK DEĞİŞİM'

ABD istihbaratı işgalci Rus ordusunun başkent Kiev'in çevresindeki askerlerini çekmesiyle ilgili, “Bu bir büyük stratejik değişim.” ifadesine yer verdi.

Ayrıca ABD istihbaratı, işgalci Rus ordusunun böyle bir geri çekilmesinin ardından Kiev'e havadan saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

KırımHaberAjansı .