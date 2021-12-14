Rusya kendi İHA'larını Bayraktar ile kıyasladı: ''Bizimki daha iyi''

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya’da geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA), Türkiye’de üretilen Bayraktar İHA’larından daha iyi olduğunu söyledi.

Rus TASS ajansının aktardığı habere göre Borisov “Rus İHA'ları aynı teknik özelliklere sahip olmanın da ötesinde, Bayraktar İHA'larından daha yüksek performansa sahip” dedi.

Rusya'nın İHA piyasasına girmek için geç kaldığını belirten Borisov, İsrail, ABD ve Çinli üreticilerin de bulunduğu küresel İHA pazarının son derece rekabetçi olduğunu söyledi.

Borisov Rusya'nın yakında İHA ihraç eden ülkeler arasına katılacağını da ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.