DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl?
31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2022 yılbaşında sokak kısıtlaması var mı?
Şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi: Kendisi yaralandı, sevgilisi kurtarılamadı
Rusya kendi İHA'larını Bayraktar ile kıyasladı: ''Bizimki daha iyi''
Memur ikramiyesi ne zaman yatacak? Memur toplu sözleşme ikramiyesi almak için ne yapılır?
Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit
Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete zam açıklaması
Muhammed bin Zayed, İsrail'e gidecek
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Trump: Netanyahu Filistinlilerle barışı istemiyor
Esenyurt’ta yangın faciası! 4 çocuk hayatını kaybetti
Omicron nedir? Omicron hakkında güncel bilgiler nelerdir?
Beyin kanaması nedir? Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?
ABD'liler Omicron’u ciddiye almıyor

TIMETURK / DÜNYA / Rusya kendi İHA'larını Bayraktar ile kıyasladı: ''Bizimki daha iyi''

Rusya kendi İHA'larını Bayraktar ile kıyasladı: ''Bizimki daha iyi''

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya’da geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA), Türkiye’de üretilen Bayraktar İHA’larından daha iyi olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-14 08:59:05
Rusya kendi İHA'larını Bayraktar ile kıyasladı: ''Bizimki daha iyi''

Rus TASS ajansının aktardığı habere göre Borisov “Rus İHA'ları aynı teknik özelliklere sahip olmanın da ötesinde, Bayraktar İHA'larından daha yüksek performansa sahip” dedi.

Rusya'nın İHA piyasasına girmek için geç kaldığını belirten Borisov, İsrail, ABD ve Çinli üreticilerin de bulunduğu küresel İHA pazarının son derece rekabetçi olduğunu söyledi.

Borisov Rusya'nın yakında İHA ihraç eden ülkeler arasına katılacağını da ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş