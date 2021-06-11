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Rusya: Karadeniz’e giren ABD savaş gemisi takibe alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisi USS Laboon’un takibe alındığını belirtti.

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11.06.2021 23:21:50
Rusya: Karadeniz’e giren ABD savaş gemisi takibe alındı

ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi USS Laboon bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Kontrol Ulusal Merkez, “Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 11 Haziran günü Karadeniz'e giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Laboon güdümlü füze destroyerinin kontrolüne başladı” diye açıkladı.

Denizde güvenlik sağlama operasyonlarını gerçekleştirme amacıyla Karadeniz'e gönderildiği iddia edilen USS Laboon destroyeri, Tomahawk ve Harpoon füzelerine sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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