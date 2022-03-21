DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alacak
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi
Kur korumalı TL mevduat hesaplarında düzenleme
Almanya tarih verdi! 'En güçlü orduyu kuracağız'
‘Akılsız’ telefonlara geri dönülüyor!
Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre
Flaş gelişme! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş...
Fitch’ten kötümser rapor; büyüme tahminleri düşürüldü
Fed: Gerekirse daha agresif olacağız
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Zelenskiy’den “referandum” açıklaması
Rusya, Japonya ile arasındaki köprüleri attı!
Bakan Nebati: Kripto parayla ilgili teknik çalışmaları tamamladık
“Ayçiçek yağını bırak; esas küresel Putin açlığı geliyor”
Pentagon: Karadeniz’deki Rus gemilerinde hareketlilik arttı

TIMETURK / DÜNYA / Rusya, Japonya ile arasındaki köprüleri attı!

Rusya, Japonya ile arasındaki köprüleri attı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya karşıtı yaptırım kararı aldığı gerekçesiyle Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldıklarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-21 23:16:53
Rusya, Japonya ile arasındaki köprüleri attı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki savaş ile bağlantılı olarak “Rusya'ya karşı düşmanca tek taraflı yaptırımlara” başvurduğu söylendi.

Açıklamada, “Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya'nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir” ifadesi kullanıldı.

"İlişkilerin zarar görmesindeki bütün sorumluluk Tokyo'da"

Rus-Japon ilişkilerinin zarar görmesinde bütün sorumluluğun Tokyo'ya ait olduğu vurgulanan açıklamada, Japonya'nın bilinçli olarak karşılıklı yarara dayalı iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek yerine Rusya karşıtı bir anlayışı tercih ettiği aktarıldı.

Rusya'nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsüne de son verildiği kaydedildi.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

thumbs_b_c_87f0fa823cf7fc70a4558282b4d39533

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril adalarını 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş