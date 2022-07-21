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Rusya, İsrail Yahudi Ajansı'nı mahkemeye verdi

Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı'nın ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurdu.

3 Saat Önce
2022-07-21 20:40:09
Rusya, İsrail Yahudi Ajansı'nı mahkemeye verdi

Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulundu.

Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılacağı bilgisi verildi. JAFI, dünyadaki Yahudilerin İsrail ile bağlantılarını sağlama amacıyla 1929'da kurulmuştu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde faaliyet yürütmesiyle de biliniyor. AA

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