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TIMETURK / DÜNYA / Rusya, işgal altındaki Kırım’dan ayrılan birliklerin görüntüsünü paylaştı

Rusya, işgal altındaki Kırım’dan ayrılan birliklerin görüntüsünü paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı.

2 Saat Önce
2022-02-16 17:39:33
Rusya, işgal altındaki Kırım’dan ayrılan birliklerin görüntüsünü paylaştı

Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı.

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Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi.

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Dün, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.

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