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TIMETURK / DÜNYA / Rusya, İran ve Çin’den ortak deniz tatbikatı

Rusya, İran ve Çin’den ortak deniz tatbikatı

Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-18 16:22:19
Rusya, İran ve Çin’den ortak deniz tatbikatı

Rus ordusuna ait Pasifik Filosundan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze kruvazörü "Varyag", denizaltı karşıtı gemisi "Admiral Tributs" ve deniz tankeri "Boris Butoma"dan oluşan müfreze İran'ın Çabahar Limanı'na demir attı.

Açıklamada, "Rus donanmasının resmi heyeti, Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi konusunda planlanan konferansa katılacak." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, kasım ayında Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Çin'in 2022'nin başında ortak askeri deniz tatbikatı yapacağını bildirmişti. .

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