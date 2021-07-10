Rusya, inme geçiren Gaziyev’in hastaneye kaldırılmasına izin vermedi

Rusya’nın Rostov bölgesindeki tutukevinde bulunan Kırım Tatar siyasi tutsak Servet Gaziyev’in geçici inme geçirdiği öğrenildi. Rus tutukevi yetkilileri ise, Gaziyev’in hastaneye gitmesine izin vermedi.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki tutukevinde bulunan Kırım Tatar siyasi tutsak Servet Gaziyev'in geçici inme geçirdiği öğrenildi. Rus tutukevi yetkilileri ise, Gaziyev'in hastaneye gitmesine izin vermedi.

Rus işgali altında bulunan Kırım'da 2019 yılında alıkonulan ve Rusya'nın Rostov bölgesindeki tutukevinde bulunan 60 yaşındaki Kırım Tatar siyasi tutsak Servet Gaziyev‘in geçici iskemik atak geçirdiği öğrenildi.

SİYASİ TUTSAK HASTANEYE KALDIRILMADI VERİLEN İLAÇLARDAN DOLAYI İNME GEÇİRDİ!

Kırım Dayanışması platformunun bildirdiğine göre, tutukevinde Gaziyev'i ziyaret eden Avukat Aleksandr Stasyuk, siyasi tutsağın tutukevi çalışanlarına başının arka kısmında ve kalp bölgesinde ağrı olduğunu ve kronik hastalıklarının şiddetlendiğini söylediğini ve bunun üzerine Kırım Tatarına sadece vitamin hapı, iki yüksek tansiyon ilacı ve bir antibiyotik verildiğini aktardı. Gaziyev, bundan birkaç hafta sonra da geçici inme geçirdi.

Gaziyev'in geçici inme sonrası ağzının sağ tarafında ve sağ gözünde kayma görüldüğünü bildiren avukat, Gaziyev'in fotoğrafının çekilmesine izin verilmediğini aktardı. Stasyuk, inme nedeniyle tutukevine ambulans çağrıldığını ancak Gaziyev'in hastaneye kaldırılmadığını ve koğuşta bırakıldığını bildirdi. Avukat, Kremlin esiri Gaziyev'in en azından hastaneye kaldırılması için mücadele edeceğini kaydederek, işgalci Rusya'nın ilgili kurumlarına başvuruda bulunduğunu belirtti.

İŞGALCİLERİN KIRIM TATARLARINA YÖNELİK BASKILARI DEVAM EDİYOR

Rus işgali altında bulunan Kırım'da işgalcilerin Kırım Tatar halkına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde “Hizb-ut Tahrir” davası çerçevesinde 27 Mart 2019 tarihinde, en az 25 Kırım Tatar ailesinin evine toplu baskınlar düzenlendi.

Baskın sonucunda 20 Kırım Tatarı gözaltına alındı. Ayrıca, evlerinde arama yapılan soydaşlarını desteklemek için evlerin yakınına gelen iki aktivist gözaltına alındı. Bunlardan birine 5 gün hapis cezası, diğerine ise 500 ruble para cezası verildi. Tutuklanan ve ceza verilenlerden birisi de 60 yaşındaki Servet Gaziyev.

28 Mart tarihinde ise Rus işgalcilerin bir gün önce Kırım'da Kırım Tatarlarının evlerine düzenledikleri toplu baskın sırasında yerlerini tespit edemediği 4 Kırım Tatarından 3'ü; Remzi Bekirov, Osman Arifmemetov ve Vladlen Abdulkadırov Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde gözaltına alındı. Dördüncü kayıp Kırım Tatarı Edem Yayaçikov'un da daha sonra gözaltına alındığı bildirildi. Kırım'ın sözde Kievskiy Bölge Mahkemesi işgalcilerce 27 Mart tarihindeki baskınlar çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatarları hakkında tutukluluk kararı verdi.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, 30 Mart 2020'de yaptığı açıklamada işgalcilerce rehin alınan 23 Kırım Tatarının Rostov bölgesinde bulunduğunu bildirdi.

İşgalciler, Gaziyev'i Rusya Ceza Kanununun 205.5. maddesinin 2 fıkrası çerçevesinde terör örgütünün (Hizb-ut Tahrir) üyesi olmakla ve Rusya Ceza Kanunu 278. ile 30. maddesi çerçevesinde şiddet kullanarak iktidarı ele geçirme hazırlıkları yapmakla suçluyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

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