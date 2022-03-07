DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
‘Rus ruhu’ ve Avrasya İmparatorluğu Projesi
TFF yayın ihalesi paketleri | Hangi pakette kaç maç var?
Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?
İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı
Makarna sektöründen buğday açıklaması
Ege'deki hazır giyim firmaları 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin çalışmaları sürdürecek
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor
Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK yurt dışında da kullanılacak
İngiltere borsası çakıldı
8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşü olacak mı? 8 Mart Kadınlar Günü Valilik açıklaması?

TIMETURK / DÜNYA / Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

2 Saat Önce
2022-03-07 21:27:55
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna heyetler arası görüşmeler yaklaşık 4 saat sürdü.

Ukraynalı müzakereci, "Rusya ile görüşmelerde insani koridorlarla ilgili küçük de olsa ilerleme sağladık." dedi.

İlk iki turda neler yaşandı?

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı. (TRTAvaz) .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş