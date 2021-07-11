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TIMETURK / DÜNYA / 'Rusya ile savaşa hazırlıklı değiliz' itirafı

'Rusya ile savaşa hazırlıklı değiliz' itirafı

Eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, Rusya ile bir savaş olasılığının artık varsayımsal olmadığını, ancak ABD hükümetinin buna hazır olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

3 Saat Önce
2021-07-11 09:16:40
'Rusya ile savaşa hazırlıklı değiliz' itirafı

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Eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, Rusya ile bir savaş olasılığının artık varsayımsal olmadığını, ancak ABD hükümetinin buna hazır olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

The Hill internet sitesine konuşan eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, ABD hükümetinin Rusya ile olası bir savaşa hazır olmadığını belirterek, Putin'in buna olan inancının Washington'u daha da zor bir duruma soktuğunu söyledi.

Koffler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Üçüncü Dünya Savaşı çıkması durumunda Batılı ülkeler kaybedeceklerini biliyorlar” ifadelerine atıfta bulunarak, “Rus liderin güveni, Moskova'nın Washington'la kendi belirleyeceği koşullarda savaşabileceği ve savaşı kazanabileceğine olan inancından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Koffler, ABD'nin, Afganistan ve Irak'ta bulunan zayıf donanımlı düşmanlara karşı bile yüksek teknolojiye başvurduğunu gören Rusya'nın, savaş alanı olarak siber alan ve uzayı seçtiğine dikkat çekti.

ABD'nin bilişim ağları ve uydularının savunmasız durumda olduğunu kabul eden eski istihbarat subayı, Rusya'nın ABD'nin yörünge savunma sistemini devre dışı bırakabileceği olasılığını dışlamadı.

Şu anda, Karadeniz bölgesinin Rusya ile NATO arasındaki olası bir savaşın en muhtemel merkez üsslerinden biri olmaya devam ettiğine vurgu yapan Koffler, Putin'in bir savaş durumunda Washington'un Moskova'ya nasıl karşı koyacağını bilmediğine olan güveninin, ABD'yi daha da zor bir duruma soktuğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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