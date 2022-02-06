Rusya ile Karadağ arasında 'firari milyarder' krizi

Rusya, Karadağ’ın iki cinayetle bağlantılı olarak aranan firari bir iş adamına sığınma hakkı verme kararına tepki göstererek Karadağ İçişleri Bakanlığı yetkilisinin ülkeye girmesine izin vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 2022 tarihinde, Karadağ İçişleri Bakanlığı yetkilisi Zoran Miljaniç'in Karadağ'ın kaçak Rus milyarder Telman İsmailov'a sığınma hakkı verme kararıyla ilgili çıkan anlaşmazlık sebebiyle ülkeye girmesine izin vermedi.

Balkan Insight'ın (BIRN, Balkan Investigative Reporting Network–Balkan Araştırma Raporlama Ağı) ilgili haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'ın Moskova'daki büyükelçiliğine bir nota göndererek, Karadağ İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri'ne girişin yasak olduğunu söyledi. Bakanlık tarafından yayımlanan basın açıklamasında, “Bu önlem, Ekim 2021'de Karadağ makamlarının dostane olmayan bir adım attığı için – Interpol tarafından özellikle Rusya topraklarında ciddi suçlar işlemekten dolayı uluslararası arananlar listesinde olduğu ilan edilen Rusya Federasyonu vatandaşı Telman İsmailov'a siyasi sığınma hakkı verdiğinden- bir yanıttır.” diye kaydedildi.

TELMAN İSMAİLOV KRİZİ

Karadağ, 22 Ekim 2021'de azmettirdiği cinayetler olduğu iddiasıyla Rusya tarafından çıkarılan uluslararası tutuklama emri bulunan Azerbaycan doğumlu milyarder Telman İsmailov'a siyasi sığınma hakkı verdi. İsmailov, 1 Ekim 2021'de Karadağ'ın başkenti Podgorica'da tutuklandı ancak avukatı Milos Vuksanoviç, 8 Eylül'de Karadağ İçişleri Bakanlığı'na siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu ve karar verilinceye kadar iade edilmemesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın 2017 tarihli tutuklama emri, İsmailov'u çifte cinayete karışmakla suçluyor. Suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Davanın, işadamı Vladimir Savkin ve Lublino-Motors otomobil servis merkezinin kurucusu Yury Brylev'in 2016 yılında öldürülmesiyle bağlantılı olduğu bildiriliyor. Telman İsmailov'un kardeşi Rafik İsmailov ve başka bir şüpheli Mekhman Kerimov'un da çifte cinayete karışmakla suçlandığı, Kerimov'un hali hazırda suçunu kabul ettiği biliniyor.

Karadağ, İsmailov'a neden siyasi sığınma hakkı verdiğini açıklamazken, medya Rusya'da siyasi görüşten kaynaklı baskıların varlığından dolayı kendisine koruma sağladığını bildirdi. 24 Ekim 2022'de Rusya'nın Tass haber ajansı, Rus Güvenlik Komitesi başkanı Alexander Bastrokin'in Karadağ'ın İsmailov'u iade etmeyi neden reddettiğinin araştırılması talimatını verdiğini bildirdi. İsmailov, Moskova'da devasa açık hava Cherkizovsky pazarını inşa etmişti, ancak 2009'da “sıhhi ve güvenlik ihlalleri” ve yasa dışı faaliyetler yürüttüğünden burası kapatılmıştı.

İSMAİLOV'UN KARADAĞ'DA BELLİ İSİMLERLE BAĞLARI VAR MI?

Rus makamlarının soruşturması, kendi yasaları ve güvenliği olan bir pazar oluşturduğundan İsmailov'u “devlet içinde devlet” olarak çalışmakla suçladı. İsmailov nihayetinde Rusya'dan kaçtı ve mal varlığına borçlarını kapatmak için el konuldu. Medya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok Rus'un mali krizden muzdarip olduğu bir zamanda Türkiye'deki beş yıldızlı devasa Mardan Place otelinde cömert bir parti düzenlediği için İsmailov'u azarlamasından haftalar sonra takibat emrinin verildiğini bildirdi. Putin milyarlarca dolarının yurtdışındaki pahalı projelere değil, Rusya'ya yatırılması gerektiğini önerdi.

Karadağ basını İsmailov'un eski Karadağ hükumet yetkilileriyle bağları olduğunu, oğlu Alekper'in ise sahil kasabası Budva'da bir kumarhaneye sahip olduğunu ifade ediyor.

KırımHaberAjansı .