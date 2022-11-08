Rusya ile gizli görüşme oldu mu? ABD’den açıklama geldi

Rusya ile ABD'nin gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasıyla ilgili ABD’den açıklama geldi.

Wall Street Journal'ın ABD ile Rusya arasında üst düzey gizli görüşmeler gerçekleştiği yönündeki haberi gündeme bomba gibi düştü.

Sullivan, dün yaptığı açıklamada Washington ile Moskova arasında görüşme yapıldığını doğruladı. Rusya'yla temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyleyen Sullivan, ABD'nin nükleer tehditlere yanıtının ne olabileceğinin açıkça ortaya koyulduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dün haberle ilgili açıklama yapmayı reddetmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre ise, Rusya ile müzakere hakkının saklı tutulduğunu ifade etmişti. .