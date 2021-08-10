Rusya ile Çin’den dev askeri tatbikat
Rusya ile Çin orduları, Çin’in kuzeybatısında ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor.
2021-08-10 15:29:24
Çin'in Ningxia Hui otonom bölgesinde cuma gününe dek sürecek tatbikatlara ülkelerin kara ve hava güçleri katılıyor.
Çin, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü tamamen ele geçirmesi hâlinde sınırdan militanların ülkeye sızmasından endişe ediyor.
Çin'in Xinhua haber ajansına göre ülkede dün başlayan tatbikatları, Komünist Parti'nin askeri komisyon üyesi olan Li Zuocheng yönetiyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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