DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cezayir de yanıyor; 4 kişi öldü
Rusya ile Çin’den dev askeri tatbikat
Öznur Küçüker Sirene kimdir? Öznur Küçüker Sirene nereli kaç yaşında?
Şeker fiyatları yeniden zirvede
Yaş üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar
Bulut Duman kimdir? Bulut Duman nereli kaç yaşında?
Hilal Kaplan: 'THK’ya ilk kayyumu Ecevit atamıştı'
Almanya yeni koronavirüs tedbirleri getiriyor
Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? TYT-AYT barajı geçemeyenler tercih yapacak mı?
YÖK ''baraj'' çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu
28 kaçak göçmen yakalandı
Otobüs firmaları zorda; 'nitelikli kaptan yok'
ABD’den itiraf gibi açıklama: ''Çin'in gerisinde kalıyoruz''
TYT barajı düştü mü? AYT barajı düşecek mi? 2021 YKS tercih barajı düşecek mi?
AB üyesi 6 ülke Afganları geri göndermek istiyor

TIMETURK / DÜNYA / Rusya ile Çin’den dev askeri tatbikat

Rusya ile Çin’den dev askeri tatbikat

Rusya ile Çin orduları, Çin’in kuzeybatısında ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor.

21 Dakika Önce
2021-08-10 15:29:24
Rusya ile Çin’den dev askeri tatbikat

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Çin'in Ningxia Hui otonom bölgesinde cuma gününe dek sürecek tatbikatlara ülkelerin kara ve hava güçleri katılıyor.

Çin, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü tamamen ele geçirmesi hâlinde sınırdan militanların ülkeye sızmasından endişe ediyor.

Çin'in Xinhua haber ajansına göre ülkede dün başlayan tatbikatları, Komünist Parti'nin askeri komisyon üyesi olan Li Zuocheng yönetiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş