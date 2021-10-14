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TIMETURK / DÜNYA / Rusya için vize müjdesi

Rusya için vize müjdesi

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye ziyaretinin, son 1,5 yılda yaptığı ilk yurtdışı iş seyahati olduğunu açıkladı.

6 Saat Önce
2021-10-14 11:50:03
Rusya için vize müjdesi

Türkiye'nin Rusya'daki vatandaşlar için son derece popüler bir turizm destinasyonu olduğuna işaret eden Doguzova, Rus turistlerin güvenle tatil yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

ONLINE 16 GÜNLÜK VİZE

Rusya'ya giden turistler için geniş çaplı bir programa çalıştıklarını belirten Zarina Doguzova, aynı zamanda otellerin, tesislerin inşası için yatırımcılara da destek sağladıklarını belirtti. Doguzova, “Son 30 yılda ilk defa bu kadar büyük çapta bir program uygulanacak ülkemizde” dedi. Vizeler konusuna dikkat çeken Doğuzova, “Vize formalitelerinin ya ortadan kaldırılması ya da basitleştirilmesi için çalışıyoruz. Mesela elektronik vize getirmeyi planlıyoruz. Kovid-19'dan önce bunu yapacaktık ancak ertelendi. Ancak yakın zamanda uygulanacaktır. Elektronik vize 52 ülkeyi kapsayacak, Türkiye'de bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu sistem online işleyecek. Rusya'ya seyahat etmek isteyenler, internetten gereken formları dolduracak ve 16 günlüğüne Rusya'ya gelebilecek” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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