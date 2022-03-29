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Rusya heyetinden açıklama: Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini büyük ölçüde kesmeye karar verdiklerini açıkladı.

30 Dakika Önce
2022-03-29 15:18:12
Rusya heyetinden açıklama: Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı.

Rus heyetinden gelen ilk açıklamada ise “İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı çalışacak. Ukrayna'nın teklifine bakılacak ve Putin'e rapor edilecek” denildi.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Rus müzakereci Medinskiy, Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesinin sadece dışişleri bakanları tarafından kabul edilen bir anlaşma yapılması halinde mümkün olacağını duyurdu. .

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