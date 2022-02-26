Rusya: Her taraftan saldırı emri verildi

Rusya, 'Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini' duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini" açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığından açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, “Rusya ordusuna her yönden ilerleme emri verildi. Rus birliklerinin Ukrayna'daki yerleşim alanlarına saldırı izni verildi. Rusya u an 46 kilometre derinliğinde ilerleyebildik. 25 Şubat akşamı 82 esir Ukrayna askeri Karadeniz gemilerine saldırı girişiminde bulundular ancak buna izin verildi. Esrilerden hiç kimse zarar görmedi. Bölgede ABD İHA'ları gözlemlendi. Rus savaş gemileri hedef alındı. Ukrayna yönetimi herkese silah dağıtıyor. Bu durum daha fazla ölümlere yol açabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Kiev'de sokağa çıkma yasağı

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Klitschko, Rus güçlerinin Kiev'e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ukrayna müzakerelerden vazgeçtiği iddiasını yalanladı

Öte yandan Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız." dedi.

BM: 116 bin Ukraynalı sivil uluslararası sınırları geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, "Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor." ifadelerini kullandı.

Saldırılardan kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası can güvenliği tehlikeye giren Ukraynalı aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları bir yandan güvende olmanın huzurunu diğer yandan vatanları ve geride bıraktıkları yakınları için üzüntü yaşıyor.

ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Ukrayna Rusya'nın zalim ve gereksiz saldırılarına karşı cesaret ve onuruyla savaşırken ben de Başkan Biden'dan aldığım yetkiye dayanarak, Savunma Bakanlığını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapılması için yetkilendirdim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. AA .