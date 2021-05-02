Rusya Güvenlik Konseyi'nden Soros hakkında açıklama

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, George Soros ve Açık Toplum Vakıflarının ABD'yi sarsan sokak olaylarında rol oynadığına inandığını söyledi.

Soros ve Açık Toplum Vakıfları ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Soros'un vakfının yurt dışındaki 'renkli devrimler' ve ABD'deki sokak olaylarında parmağı olduğunu söyledi.

Rus medyasına konuşan Patruşev, 'Bildiğiniz gibi, rüzgar eken fırtına biçer. Yurt dışında renkli devrimlerin arkasındaki Soros ve Vakfı, ABD sokaklarını da karıştırdı. Vakfın projelerini küçültme planları yok. Dahası, onlara sistematik bir karakter kazandırmak için çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

BATI, VAKFIN ADAMLARININ HAZIRLADIĞI RAPORLARLA TAVIR ALIYOR

Patruşev, Soros ve vekillerinin, 'hükümetlerin sakıncalı ilan edildiği' kriterler oluşturmaya doğru ilerlediğini belirtti. Rus yetkili Ayrıca Batı'nın hükümet dışı kuruluşların raporlarındaki tavsiyeler temelinde, egemen devletlere karşı yaptırımlar uygulamaya, hatta askeri operasyonlara başladığı zamanın çok da uzakta olmadığını söyledi.

Moskova, ulusal güvenliğe ve Rusya'nın anayasal düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2015 yılında Macar asıllı ABD'li spekülatör milyarder George Soros'un fonladığı Açık Toplum Vakıflarının faaliyetlerini yasaklamıştı.

Patruşev'e göre bugün, böyle bir kanunsuzluğun önlenmesi, dışarıdan dayatılan kurallarla yaşamaya hazır olmayan egemen ulusların kilit görevlerinden biridir.

Soros'un Rusya'ya olan özel ilgisini yorumlayan Patruşev, 'Batı'nın yüzyıllardır süregelen Rus düşmanı tavırlarından sadece biri' şeklinde konuştu.

SOROS'UN 40 YILLIK 'SİVİL TOPLUM' YALANI

Soros, siyasi faaliyetlerine 1980'lerde Doğu Avrupa'da başladı ve Macaristan, Polonya ve diğer Doğu Bloku ülkelerindeki komünizm karşıtı güçlere fon ve örgütsel destek sağladı. 1990'larda, temelleri Ukrayna ve Rusya dahil olmak üzere eski Sovyetler Birliği'ne yayıldı. 2000'ler ve 2010'larda birçok Sovyet sonrası devleti sarsan renkli devrimlere destek sağladı.

2010'ların ortalarında OSF, Avrupa ve Avrasya'dan Asya, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünya çapında ofisler açtı.

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Soros'un vakıfları, onu devirmeyi amaçlayan 50'den fazla kuruluşla "ortaklık" yaptı. 2017'de 150.000'den fazla Amerikalı, Soros'un yerli terörist ilan etmesi ve mal varlığına el konuşması için dilekçe imzaladı.

Seçimlerden önce Soros, Hillary Clinton ve Demokrat Parti'yi aktif olarak destekledi, Joe Biden'ın seçilmesinin ardından Soros, on milyonlarca doları açıkça taahhüt etti. Biden'ın "nesilde bir kez" projesinin, 2,3 trilyon dolarlık altyapı harcama planı için lobi yaptı.

Finans dünyasında, Soros en çok 1992'de İngiliz Sterlini'ne karşı yaptığı para spekülasyonu operasyonları ile tanınıyor. 2020 yılında Soros, 2011 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onanan mahkeme kararıyla bir Fransız mahkemesi tarafından içeriden bilgi sızdırmaktan mahkûm edildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.