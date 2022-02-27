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'Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı' iddiası!

Ukrayna tarafından öne sürülen iddiaya göre; Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı.

21 Dakika Önce
2022-02-27 23:21:40
'Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı' iddiası!

Ukrayna tarafından ileri sürülen bir iddiaya göre Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı.

Ukrayna ve Rusya arasında başladığı belirtilen müzakereler dünya basınında gündem olurken Gerasimov'un görevden alındığı iddiası henüz yalanlanmış veya teyid edilmiş değil...

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yapmıştı.

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Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi. Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum" demişti.

VALERI GERASIMOV KİMDİR?

Valeri Vasilyeviç Gerasimov, 8 Eylül 1955 tarihinde Rusya'ya bağlı Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da dünyaya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı olarak göreve atandı.

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