Rusya: Finlandiya’nın NATO üyeliğine tepkimiz sürpriz olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna verecekleri yanıtın ‘sürpriz’ olacağını bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Zakharova, Finlandiya'nın üyeliğine yönelik Rusya'nın yanıtına ilişkin kararın tüm faktörler ve özellikler dikkate alındıktan sonra öncelikle ordu tarafından alınacağını ifade etti.

Fin bir gazetecinin sorusu üzerine Zakharova, “Bu, bizim Savunma Bakanlığı'mıza yönelik bir soru. Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerleyişine uygun bütün detay ve faktörler dikkate alınarak karar alınacak. Bütün parametreler temel alınarak bu karar her şeyden önce ordu tarafında alınacak" dedi.

“İsveç'te tepki yabancı askeri üsler ve

silahların konuşlandırılmasına bağlı olacak”

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik ise tepkilerinin, bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ın İsveç hükümetinin NATO'ya katılım kararı hakkında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov'a bilgi verdiği belirtildi.

Rus tarafının, İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımı konusundaki tutumuna ilişkin birçok defa resmi açıklamalar yaptığına işaret edilerek, bu tutumun, "ulusal güvenliği sağlama yolları konusundaki seçimin her devletin egemenlik hakkı olduğu ancak bunun diğer ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiği" görüşüne de dayandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Askeri-teknik yönler de dahil olmak üzere tepkimiz ve olası misilleme önlemlerimiz, İsveç topraklarında yabancı askeri üsler ve saldırı silah sistemleri konuşlandırılması dahil İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na entegrasyonunun gerçek sonuçlarına bağlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın, Kuzey Avrupalı komşu ülkelerinin girişimiyle Baltık Denizi Devletleri Konseyi ve Arktik Konseyi de dahil olmak üzere bölgesel iş birliği yapılarının, dünyanın daha önce istikrarlı olan bu bölgesindeki durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı.

Kaynak: Euronews Türkçe .