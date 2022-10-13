DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5467 ₺

EURO

18,1511 ₺

ALTIN

994,27 ₺

BİST

3.553,43 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Rusya, Fas’ta nükleer santral inşa edecek

Rusya, Fas’ta nükleer santral inşa edecek

Rusya, Fas’la nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik anlaşmayı onayladı

4 Saat Önce
2022-10-13 18:52:21
Rusya, Fas’ta nükleer santral inşa edecek

Rus hükümeti, Fas'la nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik taslak iş birliği anlaşmasını onayladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Fas hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımıyla ilgili imzalanan taslak anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, iki ülke nükleer güç santrali inşa edilmesi konusunda iş birliği yapacak. Fas'taki uranyum kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesi konusunda da ortak çalışmalar yürütülecek.

Nükleer atıkların yönetimi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda da iki ülke iş birliği yapacak. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş