Rusya Esed’le barışacak yeni muhalefet arayışında

Rusya’nın geçtiğimiz hafta içinde Moskova’da Suriye’de öne çıkmayan muhalefet temsilcileriyle toplantı yaptığı öğrenildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye merkezli Suriyeli muhaliflerin Esed rejimiyle yeniden ilişki kurmaya yönelik ihtiyatlı davranışı Rusya'yı “Esed'le barışacak muhalefet” alternatifi arayışına itti. Rusya'nın geçtiğimiz hafta içinde Moskova'da Suriye'de öne çıkmayan muhalefet temsilcileriyle toplantı yaptığı öğrenildi.

14 Eylül'de Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştiği öğrenilen toplantıda Rusya'nın Suriyeli temsilcilere, İsviçre'de devam eden Anayasa görüşmelerini başka bir kente taşımayı teklif ettiği öğrenildi. Toplantıya ‘Suriye muhalefeti'ni temsilen Moskova Platformu Temsilcisi Kadri Cemil, Halid el-Mehamid, Adil İsmail, Sihanok Dibo, Hasan el-Atraş, Ubeyde en-Nahhas, Alâ Arafat'ın katıldığı öğrenildi. Toplantı katılımcıları arasında Suriye Demokratik Güçlerinden farklı Arap akımlarına kadar çeşitlilik sağlanmaya çalışıldığı görüldü. Kadri Cemil, toplantının, müzakereler için tek sesliliğin sağlanması için istişare niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye merkezli Suriye muhalefeti ise Esed rejiminin geride kalan 10 yıl boyunca sözlerini tutmadığı gerekçesiyle rejimle pazarlığa ihtiyatlı yaklaşıyor. .