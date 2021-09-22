Rusya ekonomik sömürüye hazırlanıyor

Tek kutuplu dünyada yeni bir sömürü merkezi olmaya çalışan rusya, Putin’in onayladığı bir kararla 52 ülkede ekonomik temsilcilik açacak. Bu da, Rusya’nın ekonomik sömürü düzenini kurmak istediğini gösteriyor.

Rus hükümet kaynaklarının açıklamalara göre, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı temsilcileri, misyon kadrosunun bir parçası olmaksızın yurtdışındaki Rus ticaret misyonlarının bir parçası olarak işlevlerini yerine getirecekler. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 1 Ekim 2021'den itibaren 52 ülkede temsilcileri olacak. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan bu yöndeki kararname, bakanlığın resmi yasal internet sitesinde yayınlandı. Putin'in kararnamesinde aynen şunlar yazıyor:



"Rusya Federasyonu'nun dış ekonomik alanda çıkarlarını sağlamak için, 1 Ekim 2021'den başlayarak, Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 52 yabancı ülkede temsilcilerinin bulunmasına izin verilmesini emrediyorum. Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile mutabakata varılarak belirlenir."



Belgeye göre, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı temsilcileri, yurtdışındaki Rus ticaret misyonlarının bir parçası olarak, misyon kadrosunun bir parçası olmadan görevlerini yerine getirecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.