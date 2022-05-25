Rusya Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken öneri: 'Tanrı' kelimesini büyük harfle yazalım'
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, hazırladıkları yeni yazım kılavuzu taslağında Rusça 'bog', yani tanrı kelimesinin büyük harfle yazılmasını önerdiklerini açıkladı.
2022-05-25 09:55:52
Rusya Milli Eğitim Bakanlığı, “Tanrı” kelimesinin büyük harfle yazılmasını tavsiye etti.
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, 1956'da kabul edilen yazım ve noktalama kurallarının, din alanıyla alakalı kelimelerin yazılışını düzenlemediğini söyledi.
Bakan Kravtsov'a göre, Rus dili üzerine hükümet komisyonu yeni kuralları çoktan onayladı. Projeye göre, tek tanrılı dinlerde saygıya konu olan ilah ve yüksek varlıkların üç kişisinin isimlerinin yanı sıra pagan tanrıların özel adlarının da büyük harfle yazılması tavsiye edilmekte.
Yeni taslakta büyük harfle yazılması teklif edilen kelimelerden bazıları şu şekilde:
Gospod (Efendimiz, Tanrı), Tvorets (yaratıcı), Vsevışniy (yüceler yücesi), Spasitel (kurtarıcı), Svyatoy Duh (kutsal ruh), Svyataya Troitsa (teslis), Bogoroditsa (tanrıdoğuran), Allah, Yehova, Tserkov (kilise), Nebo (Gök), Mars, Perun.
Kilise temsilcileri, bakanlığın önerisini olumlu bulduklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca birinci sınıftan itibaren okullarda tarih eğitimi vermeye karar verdi. Bakan Sergey, bunu “tarihsel hafızayı koruma” gereğiyle açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021'de tarih eğitimi konusunda bir komisyon kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Bu yıl 1 Eylül'den itibaren öğrencilerden ayrıca her okul haftasının başında Rus marşını söylemeleri ve ulusal bayrağını göndere çekilmeleri istenecek.
Öneriyi olumlu bulan Moskova Devlet Üniversitesi St. Tatiana Kilisesi rektörü Başrahip Vladimir Vigilyansky, "Tanrı'nın isimlerini küçük bir harfle yazmak zorunlu değildi ve Sovyet döneminde kasıtlı olarak aşağılama için kullanıldı" dedi. Vigilyansky'e göre Allah'ın isimlerinin büyük harfle yazılmasının kurallarda sabitlenmesi olumlu bir adımdır.
Sovyet döneminde “Tanrı” kelimesi küçük harfle yazılırdı. Ve 90'larda, Ortodoksluk söz konusu olduğunda tek “Tanrı” anlamındaki “Tanrı” kelimesi büyük harfle yazılmaya başlandı.
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