Rusya duyurdu: Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füzeleriyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu duyurdu.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bir günde 64 askeri nesneyi yok ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bereznigovatoe yerleşim biriminde Ukrayna özel operasyon kuvvetlerinin karargahı dahil 4 komuta merkezinin yok edildiğini bildirdi.

Belirli hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını da aktaran Konaşenkov, “Hmelnitski ve Starokonstantinov bölgelerinde bulunan, Donbas'taki askeri zırhlı araçlara yakıt sağlayan büyük yakıt depoları havadan yüksek hassasiyetli roketlerle yok edildi” dedi.

UKRAYNA'YA AİT SU-24 UÇAĞI VURULDU

Konaşenkov, Rus ordusunun İskender balistik füze sistemi ile Kamenka ve Dontesk bölgesindeki yerleşim yerlerinde Ukrayna ordusuna ait 2 roket ve top cephanesini vurduğunu belirtti

Jitomir bölgesinde Malin şehrinde 1 adet S-300 ve Slavyansk ile Ugledar bölgelerinde 2 adet Buk-M1 hava savunma füze sistemini imha ettiklerini ifade eden Konaşenkov, ayrıca 3 çok namlulu roketatar, 2 obüs ve 49 Ukrayna ordusuna ait araçların tutulduğu bölgenin vurulduğunu kaydetti.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rivne bölgesinde Ukrayna-Belarus sınırı yakınında Tümen yerleşim birimi civarındaki hava mücadelesinde Ukrayna'ya ait bir Su-24 uçağın düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 321 insansız hava aracı, 1752 tank ve zırhlı araç, 184 çok namlulu roketatar, 734 obüs ve havan topu, 1640 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

“UMAN'DA SİNAGOG SİLAH DEPOSU OLARAK KULLANILIYOR”

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Uman şehrindeki sinagogda Ukrayna silahlı güçlerinin silah ve mühimmat depoladığına dair fotoğraflı bilgiler paylaştı.

Konaşenkov, “Fotoğraflar, İsrail Parlamentosu'nda 20 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus ordusunun Uman şehrinde sinagogu vurduğuna dair yaptığı konuşmanın ertesi günü çekildi. Rus silahlı kuvvetleri dini yerleri vurmuyor. Kiev rejimi böyle yerleri silah toplama ve sevkiyat yeri olarak kullanıyor.” ifadelerini kullandı. .