Rusya duyurdu: Savaş gemileri Karadeniz'e gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı 6 savaş gemisinin tatbikat amacıyla Akdeniz'den Karadeniz'e gönderildiğini açıkladı.

Interfax ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya ait savaş gemileri, önceden planlanan bir tatbikat kapsamında Akdeniz'den Karadeniz'e doğru harekete geçti.

Rusya geçen ay donanmasının ocak ve şubatta, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar, tüm filoları içeren kapsamlı tatbikatlar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Rusya ile Batı arasındaki gerginlik, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Kaynak: Reuters .