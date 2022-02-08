DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
Tanju Özcan: 11 cesur yürekli vekil istifa ederse seçime gidilir
Turgay Güler kimdir? Turgay Güler ne dedi? Turgay Güler gaz fasulye açıklaması nedir?
Giresun Üniversitesi'nde yangın
Kripto para birimlerinde sert hareket: Geçen ayın zirvesi
Ocak ek ders bugün yatar mı? Ocak ek ders ücreti neden gecikti, niye yatmadı?
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonucu tarihi
Rusya duyurdu: Savaş gemileri Karadeniz'e gönderildi
Pagan bir festivalden sevgililer gününe
PTT kredisi nedir? PTT kredisine kimler başvurabilir? PTT kredisi faiz oranları nasıl? PTT kredisi
Hızır orucu nedir, kimler tutar? İmamoğlu hızır orucu paylaşımı
Emir Bozan tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Emir Bozan kimdir?
Destan heyecan dolu yeni bölümüyle aTV'de
Mamak'ta Karadeniz rüzgarı esti! 1,5 Ton hamsi tüketildi
TRT'den 3 yeni dizi geliyor

TIMETURK / DÜNYA / Rusya duyurdu: Savaş gemileri Karadeniz'e gönderildi

Rusya duyurdu: Savaş gemileri Karadeniz'e gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı 6 savaş gemisinin tatbikat amacıyla Akdeniz'den Karadeniz'e gönderildiğini açıkladı.

45 Dakika Önce
2022-02-08 13:21:53
Rusya duyurdu: Savaş gemileri Karadeniz'e gönderildi

Interfax ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya ait savaş gemileri, önceden planlanan bir tatbikat kapsamında Akdeniz'den Karadeniz'e doğru harekete geçti.

Rusya geçen ay donanmasının ocak ve şubatta, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar, tüm filoları içeren kapsamlı tatbikatlar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Rusya ile Batı arasındaki gerginlik, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Kaynak: Reuters .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş