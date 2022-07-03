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Rusya duyurdu: Lısıçansk şehri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçleri ve ayrılıkçı güçlerin Ukrayna’nın doğusundaki Lısıçansk şehrinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

3 Gün Önce
2022-07-03 13:50:17
Rusya duyurdu: Lısıçansk şehri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde güçlerinin Lısıçansk şehrini kuşattığını, şehir içinde çatışmaların sürdüğünü söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya lideri Vladimir Putin'e Lısıçansk'in “özgürleştirildiğini” duyurduğu aktardıldı.

Ukrayna ise Lısıçansk'ın düştüğünü yalanlayarak, şehrin tamamının Rus güçlerinin kontrolüne geçmediğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Yuriy Sak, şehirde yoğun çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Lısıçansk, Ukrayan'nın doğusunda ayrılıkçı günlerin bulunduğu Luhansk bölgesinde yer alıyor.

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