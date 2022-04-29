DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya'dan ''Kavala'' hamlesi: Türk büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm izle | Youtube Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (29.bölüm) izle
Arife günü Bursa'da otobüsler indirimli mi, ücretsiz mi? 1 Mayıs Arefe Bursa otobüsler bedava mı? Bursa'da 1 Mayıs Pazar otobüs, metro ücretli mi?
Bursa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Ramazan bayramında Bursa'da otobüsler bedava mı? Bursa'da otobüs, metro bayramda ücretli mi?
TOKİ'den Akşener'in iddialarına yanıt
Dünya Esed rejiminin vahşetini konuşuyor
Rusya duyurdu: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk
Yunan savaş uçaklarından ihlal! Türk jetlerinden anında müdahale
Yunanistan'ın provokasyonuna Türk jetleri anında müdahale etti
5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? 5 Mayıs bedava geçişler bitti mi, saat kaçta bitiyor?
Analiz: Ukrayna savaşı Moldova'ya mı sıçrıyor?
Prof. Dr. Ceyhan'dan gizemli hepatit virüsü uyarısı!
‘Bu kafayla Erdoğan yine bunları alt eder’
Biden duyurdu: ABD'den Ukrayna'ya dev yardım fonu!
Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın başkanı kim olacak?

TIMETURK / DÜNYA / Rusya duyurdu: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya duyurdu: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.

1 Saat Önce
2022-04-29 12:23:53
Rusya duyurdu: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle Kiev'de ‘Artem' roket-uzay işletmesinin üretim binaları vuruldu" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzeleriyle Fastov, Krasnosölka ve Polonnoye demiryolu kavşaklarında üç çekiş trafo merkezinin yok edildiğini ve havadan yüksek hassasiyetli füzelerle de 9 Ukrayna askeri unsurunun imha edildiğini dile getirdi.

Rus güçleri yeniden Kiev'i vurmaya başladı! Büyük patlamanın ardından yaşananlar kameradaRus güçleri yeniden Kiev'i vurmaya başladı! Büyük patlamanın ardından yaşananlar kamerada

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, gece boyunca 112 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu bildiren Konaşenkov, füze birliklerinin 13 nesneyi yok ettiğini aktardı.

Konaşenkov, topçu birliklerinin 975 yeri ateş altına aldığını ifade etti.

Rus hava savunma sistemleriyle 13 insansız hava aracının havada vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 142 uçak, 111 helikopter, 634 insansız hava aracı, 278 hava savunma füze sistemi, 2 bin 638 tank ve zırhlı, 304 çok namlulu roketatar, 1175 obüs ve havan topu, 2 bin 467 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş