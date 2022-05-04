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Rusya duyurdu: 6 trafo merkezini füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Lviv başta olmak üzere bazı tren istasyonlarındaki 6 trafo merkezinin vurulduğunu söyledi.

2 Gün Önce
2022-05-04 13:14:44
Rusya duyurdu: 6 trafo merkezini füzelerle vurduk

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Ukrayna'da Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silah ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı Lviv, Podbortsı, Volonets, Timkovo ve Pyatihatka tren istasyonları bölgesindeki 6 çekiş trafo merkezi vuruldu” dedi.

Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Novoya Dmitrovka'da Toçka-U füze sistemi, Sanceyka, Krısino ve Volnoyansk'ta 3 adet S-300 hava savunma füze sistemi yönlendiricisi ve Novoaleksandrovki'de de cephanelik ile askeri teknik araç ve birliklerin toplandığı 9 alanın imha edildiğini aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 40 Ukrayna askeri nesneyi bir gecede yok ettiğini ifade eden Konaşenkov, füze birliklerinin de 2 komuta merkezi, Grad çok namlulu roketatar, D-30 obüs ve birliklerin toplandığı 4 alanı yok ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, topçu birliklerinin, 16 komuta merkezi, 2 akaryakıt deposu ile 476 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını, Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı ile 4 Smerç füzesini havada vurduğunu dile getirdi.

Sözcü Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 706 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 807 tank ve zırhlı araç, 321 çok namlulu roketatar, 1279 obüs ve havan topu, 2 bin 609 özel askeri araç yok edildi.” ifadelerini kullandı.

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