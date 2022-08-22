Rusya, Dugin suikastinde Ukrayna’yı suçladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servisleri bulunduğunu ileri sürdü

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini bildirdi.

“Asıl hedef Aleksandr Dugin'di”

Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı öldürülmüştü. Darya Dugina'nın, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldüğü belirlenmişti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, asıl hedef Aleksandr Dugin'di. Rusya Soruşturma Komitesi, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, bombalı saldırının arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu duyurdu.

Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği bilgisi de Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından paylaşıldı.

Darya Dugina kim?

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor. Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti. i'nin yaptırım listelerinde yer alıyor. AA

AA .