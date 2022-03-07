DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bozdağ: İnsanların güvenerek kapısına gideceği kişiler savcılarımız, hakimlerimiz olmalı
Konutta yüksek fiyatlanma krizinin reçetesi
RTÜK'ten ayçiçek yağı hamlesi
TOKİ indirim şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyası şartları
Ukrayna'ya rekor seviyede kripto para bağışı
Ünlü Ukraynalı aktör, Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü
8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?
Bakan Nebati'den son dakika ayçiçek yağı açıklaması!
Ayçiçek yağı fiyatları | Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar?
Rusya saldırıyı durdurmak için Ukrayna’dan ne istiyor?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Ukrayna bu şartları yerine getirirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak
AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor!
Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu
Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?
Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba Türkiye’ye geliyor

TIMETURK / DÜNYA / Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede hangi ülkeler var?

Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede hangi ülkeler var?

Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.

2 Saat Önce
2022-03-07 14:14:27
Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede hangi ülkeler var?

Ukrayna işgali yüzünden tepkilerin odağındaki Rusya'ya bütün dünyadan yaptırım ve tepkiler artarken, Moskova ilginç bir liste yayınladı.

Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" adı altında yayınladığı listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.

Listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.

Listede Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan Türkiye yer almıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü, hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.

Putin'in imzaladığı kararname ile Rusya'ya karşı “dostça olmayan eylemlerde bulunan'”ülkelerin listesini hazırlamakla görevlendirilen Bakanlar Kurulu, listeyi bugün onaylayarak resmi bilgi portalından yayınladı.

Belgeye göre Rus vatandaşları ve Rus şirketlerinin dostane olmayan ülkeler listesindeki ülkelere bağlı yabancı alacaklılarına olan döviz borcunu ruble olarak ödeyebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş