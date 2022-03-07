Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede hangi ülkeler var?

Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.

Ukrayna işgali yüzünden tepkilerin odağındaki Rusya'ya bütün dünyadan yaptırım ve tepkiler artarken, Moskova ilginç bir liste yayınladı.

Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" adı altında yayınladığı listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.

Listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.

Listede Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan Türkiye yer almıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü, hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.

Putin'in imzaladığı kararname ile Rusya'ya karşı “dostça olmayan eylemlerde bulunan'”ülkelerin listesini hazırlamakla görevlendirilen Bakanlar Kurulu, listeyi bugün onaylayarak resmi bilgi portalından yayınladı.

Belgeye göre Rus vatandaşları ve Rus şirketlerinin dostane olmayan ülkeler listesindeki ülkelere bağlı yabancı alacaklılarına olan döviz borcunu ruble olarak ödeyebilecek. .