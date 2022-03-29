Rusya Dışişleri: Türkiye'ye minnettarız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.
2022-03-29 17:23:10
TRTHaber'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova," Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ve genelde sorunun çözümü için ara buluculuk rolü ve ara buluculuk çabaları için Türkiyeye gerçekten minnettarız." dedi.
Ayrıntılar geliyor… .
YORUMLAR (0)