DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
Rangers - Leipzig maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı
Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı?
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

TIMETURK / DÜNYA / Rusya devlet televizyonunda İngiltere'ye şok tehdit!

Rusya devlet televizyonunda İngiltere'ye şok tehdit!

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yapılan bir yayında İngiltere'nin Rusya'ya karşı tehditlerine tepki gösterildi. Sarmat füzesinin İngiltere'yi sonsuza kadar boğmaya yeteceğini belirten Rus sunucu, 'Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok.' dedi.

3 Gün Önce
2022-05-03 09:40:05
Rusya devlet televizyonunda İngiltere'ye şok tehdit!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiltere'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'e olan desteği Rusları kızdırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini ve Ukrayna'ya silah desteği vermeyi sürdüreceklerini açıklaması sonrasında Rusya'dan gelen görüntüler tüm dünyayı şoke etti. Rusya devlet televizyonunda İngiltere yok edilmekle tehdit edilerek şoke eden bir simülasyon yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer harita yayınlayan Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İNGİLTERE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI YOK EDEBİLİR"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş