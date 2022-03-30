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Rusya Devlet Başkanı Putin'den ''Kadirov'' kararı!

Çeçen lider Ramazan Kadirov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 'korgeneral' rütbesi verildiği öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-03-30 11:09:57
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ''Kadirov'' kararı!

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son yaşanan gelişmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verdiği açıklandı.

PUTİN'DEN KADİROV KARARI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede bir ay geride kaldı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde Putin'e desteğini esirgemeyen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verildi.

"MARİUPOL TEMİZLİĞİ SON HIZ DEVAM EDİYOR"

Karar, Rus medyasından büyük yankı uyandırırken Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mariupol'ün temizliği son hız devam ediyor" dedi ve "şehir kısa süre içinde tamamen temizlenecek" diye devam etti. .

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