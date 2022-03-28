Rusya: Değişiklik istemiyoruz

Rusya Ukrayna çatışması bir aydan fazla süredir devam ediyor. Müzakerelerin Türkiye’de yapılacağının açıklamasından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy'den müzakere öncesinde açıklama geldi. Financial Times'ın haberine göre Zelenskiy, Rusya'ya yeşil ışık yaktı.

Ukrayna'da hükümet değişikliği

Zelenskiy, koşullarının kabul edildiği durumda Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah çalışmalarını sonlandırma taleplerine onay verebileceğini söyledi.

Reuters'in Interfax haber ajansından aktardığı açıklamaya göre ise, bu defa yeşil ışık Rusya'dan geldi. Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev'n yaptığı açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da hükümet değişikliği istemiyor.

Patrushev bunun Batı'nın Rusya'nın amacının bu olduğuna yönelik bir iddiası olduğunu söyleyerek, Moskova'nın 'Ukrayna'da yaptığı özel operasyonda' amacın bu olmadığına dikkat çekti.

Sabah .