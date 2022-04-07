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Rusya'dan Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya yaptırım

Rusya aralarında iki ülkenin başbakanlarının da bulunduğu 130 Yeni Zelanda ve 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.

3 Saat Önce
2022-04-07 20:29:23
Rusya'dan Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avustralya'nın "Batı'nın kararlarını itaatkar bir şekilde takip ederek" Rusya'nın üst düzey yöneticileri ve neredeyse tüm milletvekillerine yönelik yaptırım kararı aldığı duyuruldu.

Bugünden itibaren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Ulusal Güvenlik Komitesi üyeleri, Temsilciler Meclisi, Senato ve bölgesel yasama meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı konulduğu açıklandı.

Açıklamada, "Yakın gelecekte, Rusya'ya karşı olumsuz tutumların oluşmasına katkıda bulunan Avustralya ordusu mensupları, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek ve duyurulacak" ifadesi kullanıldı.

Kararın gerekçesi: Rusya karşıtı dostane olmayan eylemler

Yeni Zelanda'nın da Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdiği belirtilen açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerinden dolayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Genel Valisi Cynthia Kiro, hükümet ve parlamento üyeleri dahil 130 Yeni Zelanda vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konuldu.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi. .

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