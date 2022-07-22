Rusya'dan yeni 'dost olmayan ülkeler' listesi! Yunanistan da var
Rusya, 'dost olmayan ülkeler' listesini genişletti. Listede, Moskova'nın son dönemde gerginlik yaşadığı Yunanistan da yer aldı.
2022-07-22 21:04:45
Rusya, Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle uluslararası toplumun tepkisi ile karşılaştı. Yaptırım kararları birbiri ardına geldi.
Moskova ise mart ayında "dost olmayan ülkeler" listesini yayımlayarak karşılık verdi.
ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin de yer aldığı listeye Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan dahil edildi.
Moskova'dan Atina'ya misliyle karşılık
Moskova ile Atina arasında tansiyon son dönemde yükseldi. Rusya, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah tedarikinden rahatsız.
Yunanistan'daki bir grup Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilmesine de tepki gösteren Rusya, misliyle karşılık verdi.
TRTHaber
YORUMLAR (0)