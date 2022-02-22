Rusya'dan ''Ukrayna'' yaptırımlarına ilk yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin 'Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın' dedi.

Rusya-Ukrayna krizindeki tansiyon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından daha da arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceğini açıklamasının ardından Moskova'dan açıklama geldi.

''RUSYA YAPTIRIMLARA ALIŞKIN''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'dan gelen yaptırım açıklamalarına cevap verdi. Lavrov, Batı ülkelerinin şartlar ne olursa olsun her durumda yaptırım uyguladığını ve bunun beklendiğini ifade etti.

Lavrov "Avrupalı, ABD'li ve İngiliz yetkililer, Rusya'yı cezalandırmak konusunda yorulana ve tüm güçlerini tüketene kadar durmayacaklar. Rusya bunlara alışkın. Onlar zaten bizi her türlü yaptırımla tehdit ediyor. Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya bunlara alışkın" dedi. .