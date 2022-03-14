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Rusya'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin, video konferans yoluyla devam ettiği bildirildi.

32 Dakika Önce
2022-03-14 21:57:50
Rusya'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti ile müzakereler, hafta sonu dahil her gün video konferans yoluyla gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bu formatın hem zaman hem para tasarrufu sağladığına dikkati çeken Medinskiy, bunu Rusya'nın barışçıl geleceği için yapmaya çabaladıklarını belirtti.

"Müzakerelere teknik ara verildi"

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4. tur müzakerelerin "zor" olduğunu belirterek, "Müzakereler, barış, ateşkes, askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için yarına kadar "teknik ara" verildiğini belirten Podolyak, müzakerelerin devam edeceği bilgisini paylaştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığını duyurmuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler, 28 Şubat, 3 Mart ve 7 Mart tarihlerinde Belarus sınırında yapılmıştı. AA .

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