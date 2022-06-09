Rusya'dan Türkiye'yi kızdıracak hareket! TV kanalına çıkardılar

Rusya devlet televizyonu 'RT' terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşı olan Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yayınladı.

Rusya Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna geçtiğimiz günlerde karşı çıktığını açıklamış, terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdüreceğini yinelemişti.

RUSYA'DA SKANDAL YAYIN

Rusya devlet televizyonu "RT" terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşı olan Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yayınladı.

Röportaj sırasında RT televizyonu sunucusunun "Türkiye'nin opersyonuna hazırlık yaptınız mı?" sorusuna, terörist başının Türkiye'nin olası bir operasyonu için hazırlıklarının tamamlandık. Buna yönelik planlarımız hazır. Gerekli desteği alıyoruz"dedi.

OPERASYONA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Astana Süreci'ne dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgede olası bir operasyon yapmasına karşı çıktıklarını belirtmişti. .