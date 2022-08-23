Rusya'dan Türkiye'ye ''Suriye'' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Suriye'de yeni askeri eylemler kabul edilemez' diyerek Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıktıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat için hazırlık yapması bağlamında söz konusu bölgede yeni askeri faaliyetlerin başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planladığı harekât hakkında "Suriye'de yeni askeri eylemler kabul edilemez" yorumunu yaptı.

Lavrov, "Önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanması" dedi. .