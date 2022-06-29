Rusya’dan Türkiye’ye ‘Suriye’ çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptığını söyledi.
2022-06-29 15:14:05
Haftalık basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı hazırlandığı harekat hakkında konuşan Zaharova, "Türk partnerlerimizi gerilimi tehlikeli şekilde tırmandırabilecek adımların kaçınmaya çağırıyoruz. Suriye'nin meşru hükümetinin mutabakatı olmadan yürütülecek silahlı faaliyetlerin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (0)