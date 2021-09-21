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TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan Türkiye’ye Kırım yanıtı

Rusya’dan Türkiye’ye Kırım yanıtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımaması konusunda Moskova'nın ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunacağını belirtti.

3 Saat Önce
2021-09-21 12:35:27
Rusya’dan Türkiye’ye Kırım yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım'da gerçekleştirilen Duma seçimlerinin sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamasına Rus mevkidaşı Zaharova'dan yanıt geldi.

Youtube'ta Solovlev Live kanalına konuşan Zaharova, "Bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak" ifadelerini kullandı.

Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" demişti.

Kırım, 2014'te düzenlenen bir referandum ile Rusya'ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.

Kaynak: Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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