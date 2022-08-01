Rusya'dan Türkiye'ye düşürün teklifi! İthalat artabilir

Rus hükümetinin, ihracat pazarını genişletmesi adına Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önereceği açıklandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önereceklerini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.

Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ) .